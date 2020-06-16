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NGC’den Vali Aktaş’a veda ziyareti
TGF Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atanan İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.
Nevşehir 16.06.2020, 10:30
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, beraberinde NGC Genel Sekreteri Alpaslan Körükcü ve NGC üyesi Ahmet Korkmazer ile birlikte son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valisi iken Çanakkale Valiliğine atanan İlhami Aktaş’a veda ziyaretinde bulundu.
Vali Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nevşehir basını ile iyi ilişkiler kurduğunu söyledi.
Aktaş, Nevşehir basınına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.