NGC’den Rektör Aktekin’e ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, beraberinde NGC Yönetim Kurulu ve üyeleriyle birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla NEVÜ Rektörü olarak atanan Aktekin’e yeni görevinde başarılar dileyen Ekici, üniversite ve gazetecilerin şehrin menfaatleri doğrultusunda birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Ekici, üniversitesin yaptığı başarılı ve önemli projeleri Nevşehir’de görev yapan gazeteciler sayesinde Türkiye’ye duyurabileceğini belirterek, yapılan haberlerin hem Nevşehir’in hem de üniversitenin adını duyuracağını, öğrencilerin NEVÜ’yü tercih etmeleri konusunda önemli bir etken olacağını belirtti.

NEVÜ Rektörü Aktekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nevşehir’de görev yapan basın mensuplarıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi.