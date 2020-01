NGC üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü birlikte kutladı

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği akşam yemeğini bu yıl Ürgüp’te gerçekleştirdi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün ev sahipliğinde MDC Hotel’de gerçekleşen yemek programına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı ve TGF Genel Sekreteri Bayram Ekici ile cemiyet üyeleri katıldı.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Arı, gazetecilerin gününün kutladı. Basının, halkın çevresinde, ülkesinde ve dünyada meydana gelen gelişmelerden doğru ve tarafsız bir şekilde haber alma hakkını kullanması bakımından son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini vurgulayan Arı, “Yayınladığı haberlerle bir anda milyonlarca insana ulaşabilen basın, haberin objektif, doğru, seviyeli olması yönünde de önemli bir sorumluluk üstlenmekte. Aynı zamanda vatandaşlarımız ile belediyenin birimleri arasında köprü vazifesi üstlenen basın mensupları sorunlar karşısında etkili çözüm önerileri, haber ve yorumları ile bizim çalışmalarımıza ayna görevi görmekte.” dedi. Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk de kent genelinde görev yapan gazetecileri Ürgüp’te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gazetecilerin günlerini kutladı. Aktürk, basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, gazeteciliğin doğru ve tarafsız yapılması gerektiğini, Nevşehir basınının bunu çok güzel yaptığını kaydetti. Nevşehir’deki gazetecilerle daima birlikte hareket ettiğini ifade eden Aktürk, ilçedeki gelişmeleri Nevşehir’deki basının tüm Türkiye’ye duyurduğunu, bundan da çok memnun olduğunu söyledi.

TGF Genel Başkanı Karaca da ev sahipliğinden dolayı Aktürk’e Türkiye’de bir ilk olarak yapılan Basın Anıtı için de Arı’ya teşekkür etti. Karaca, Nevşehir’de görev yapan gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, birlikteliğin daima sürmesini temenni etti. NGC Başkanı ve TGF Genel Sekreteri Ekici de Aktürk ve Arı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ekici, Nevşehir’deki gazetecileri bir arada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Biz Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak daima birlikte olmaktan yana olduk. Bunu da her platformda, her fırsatta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bugün burada bu kadar kalabalık olmak hepimizi çok mutlu etti. Bu tür organizasyonları daha da artırmayı ve birliğimizi güçlendirmeyi her şeyden çok istiyoruz. Bunun için de boş durmuyor, çalışıyoruz. Biz birlikte oldukça her şeyin üstesinden geliriz. Bugün burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından Nevşehir Basın Anıtı için Başkan Arı’ya, ev sahipliği için de Başkan Aktürk’e Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan teşekkür plaketi Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici tarafından verildi. Daha sonra 279 bin 701 kişinin katıldığı AA'nın, fotoğraf yarışmasında "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafıyla birinci olan NGC Yönetim Kurulu üyesi ve AA Nevşehir muhabiri Behcet Alkan’a ve O Bir Star Müzik ve Başarı Ödülleri’nde söz yazarlığı kategorisinde Türkiye birincisi olan Ayşe Paslanmaz’a plaket verildi. Etkinlik hatıra fotoğrafıyla sona erdi.