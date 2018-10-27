NGC Başkanı Ekici, “95 yıllık çınarı devirmeye kimsenin gücü yetmeyecek”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 95’inci kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü ve Atatürk´ün Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan Cumhuriyeti birlik ve beraberlik içinde korumanın ve daha ileriye taşımanın azmi ve kararlılığı içinde olacağız. Çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizi, Atatürk´ün gösterdiği hedefe taşıyabilmek ve bu çizgiden kopmadan, ülke kalkınmasını sağlamanın yolunun, O´nun ilke ve inkılâplarının ışığında çok çalışmaktan, birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçtiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Türk milleti dünyanın şaşkın bakışları altında, esaret zincirlerini parçalamış, tuzakları bozmuş, işgal ve işgalcileri vatan topraklarından söküp atmıştır. Bu mücadele ruhu Türk milletinden hiçbir zaman alınamamıştır. Milletimiz her zaman olduğu gibi dış güçlere karşı yine birleşmesini bilmiş ve bu uğurda her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağını kanıtlamıştır. Bu birliktelik hiçbir gücün Türk milletini yıldıramayacağını göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum."