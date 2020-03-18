New City Cappadocia Satışa Sunuldu

Nevsehirimizin girişini modern yapılaşma ile değiştirecek olan Yeni Proje New City Cappadocia,tüm Nevşehir halkına hayırlı olsun.

170 m2 3+1 ,

180 m2 3+1 ,

210 m2 4+1 ,

Toplamda 168 daire,25 dükkan'dan oluşan proje'nin satışlarına başlandı.

Yapılan açıklamada: "New city kapadokya nevşehir imize hayırlı olur inşallah bulunduğu bölgenin merkezi olacak sitemiz 168 adet daire 25 adet çeşitli m2 lerde dükkanlardan oluşmaktadır dairenizi seçerek alacaksınız 24 ayda teslim edilecektir % 25 peşinat kalanı 50 ay vade sıfır fark la satışlarımız başlamıştır. Dairelerinizi seçme imkanını sizlere sunduğumuz gibi, 24 ay'da teslim taahhütünde bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SİTE ADRESİ : ÇEVRE YOLU ÜZERİ AHİLER KALKINMA AJANSI ÖNÜ

OFİS ADRESİ: 350 Evler Mah. Milli İrade Cad. İşkur Yan Binası 4. Kat, Uluer Ltd. Şti.

Kaynak: www.nevsehiridilara.com