NEVÜ’yü Tercih Eden 4601 Yeni Öğrenci Kaydını Yaptı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklamasının ardından 29 Ağustos 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden ve yüz yüze kabul edilen öğrenci kayıtları 06 Eylül 2020 tarihinde sona erdi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü tercih eden adaylardan, ön lisans düzeyinde 2165 ve lisans düzeyinde ise 2436 öğrenci olmak üzere toplam 4601 öğrenci kayıt yaptırdı.

NEVÜ Fakültelerinde Kayıt Oranları

2020 YKS Sonuçlarına göre NEVÜ Eğitim Fakültesine 491 (%99.19), Fen Edebiyat Fakültesine 889 (%96.74), Güzel Sanatlar Fakültesine 107 (%84.25), Mühendislik Mimarlık Fakültesine 146 (%67.28), Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesine 103 (%100), Turizm Fakültesine 187 (%97.91), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 399 (%96.61) ve İlahiyat Fakültesine 111 (%98.23) öğrenci kaydını yaptırdı.

NEVÜ MYO’larda Kayıt Oranları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokullarından; Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna 35 (%85.37), Avanos Meslek Yüksekokuluna 173 (%68.11), Gülşehir Meslek Yüksekokuluna 283 (%77.75), Hacıbektaş Meslek Yüksekokuluna 165 (%93.75), Kozaklı Meslek Yüksekokuluna 289 (%91.75), Meslek Yüksekokuluna 413 (%88.63), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 462 (%92.40) ile Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokuluna 348 (%93,80) öğrenci kayıt yaptırdı.

Ek Kontenjan ve Özel Yetenekle %100 Doluluk Bekleniyor

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ÖSYM tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’ye verilen 5065 kişilik kontenjana istinaden 4601 öğrenci kaydını yaptırdı. Boş kalan 464 kişilik kontenjana öğrenci alımı için ise ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde ek kontenjan ve başvuru tarihlerini açıklanması bekleniyor.

Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bazı bölüm ve programlara öğrenci kayıtlarının tamamlanması ile birlikte NEVÜ’de %100 varan doluluk bekleniyor.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor

NEVÜ tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için belirlediği ve 3 bin yabancı uyruklu öğrencinin başvuruda bulunduğu 593 kişilik yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı için kayıtlar da devam ediyor.

Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, Rusya, Ukrayna, Yemen, Almanya, Suriye, Fildişi Sahilleri, Bulgaristan gibi 37 ülkeden yabancı uyruklu öğrencinin başvurduğu ve 26 Ağustos 2020 tarihinde online olarak alınmaya başlanan kayıtlar 11 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.