NEVÜ’lü geleceğin hemşireleri üniformalarını giydi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri düzenlenen törenle üniformalarını giydi. Törene katılan aileler, gençleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenlenen üniforma giyme törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataş, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Yavuzer, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, akademik ve idari personel, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin sahneye davet edilmeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, üniversite tanıtım filminin gösteriminin ardından tören, Hemşirelik 1. Sınıf öğrencileri adına Muhammed Onur İzgi´nin konuşmasıyla başladı.

İzgi, “Bir yıl öncesine kadar ‘Benim için hemşirelik nedir’ diye dönüp baktığımda, iğne yapmak, kan almak, serum takmak gibi işlerdi. Ama bunların sadece hemşireliğin dışarıdan görünenleri olduğu fark ettim. Bizler yaklaşık bir yıllık hemşirelik eğitimizde sayın hocalarımızın emekleri sayesinde, hemşireliğin sadece bunlardan ibaret ve sıradan bir meslek olmadığını öğrendik. Bizler, hocalarımızdan hemşireliğin etik sorumluluklarla, profesyonel değerlerle, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan sağlığı koruma ve sürdürmede profesyonel bir meslek olduğunu öğrendik. Bizler bugün burada profesyonel meslek için ilk adımımızı üniformalarımızı giyerek attık. Üniformamızın bizlere yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz” diyerek hemşirelik hakkında duygu ve düşüncesini paylaştı.

Üniformanın sorumluluklarına ve ne anlama geldiğine değinen Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şefika Dilek Güven, “Üniforma bizler için bir kimlik simgesi, hemşirelerin kolayca tanınmasını sağlayan ve mesleğimizi temsil eden bir göstergedir. Üniformalarımızı bu anlayışla giymeliyiz. Hemşirelerin üniformalarına gösterdikleri önem, özen ve titizlik, insanlar üzerinde güven duygusu yaratır. Hemşirelik, yaşama, canlıya, insana özel olarak cana saygı ile başlar. Bu saygı, getirdiği sorumlulukla da devam eder. Sizlerin bugünlere gelmenizde öncelikle aileleriniz olmak üzere, emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Hemşireliğe ilk adımını nasıl attığını öğrenciler ve katılımcılar ile paylaşan Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataş, hastaların iyileşmesinde ve şifa bulmasında doktorlar kadar, hemşirelerin güler yüzlerinin, hastalara canı gönülden göstermiş oldukları yaklaşımlarının da büyük ölçüde olumlu etkisi olduğuna vurgu yaptı.

Üniformalarını giyen öğrencilere her zaman adaletli, mesleğini seven ve giydikleri üniformanın hakkını veren birer birey olmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, kendilerine bundan sonraki eğitim-öğretim yılında ve tüm hayatlarında başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından hemşirelik üniformalarını giyen öğrenciler Türk Bayrağı açarak hep bir ağızdan katılımcılar ile birlikte 10. Yıl Marşını söyledi.

Tören, üniformalarını giyen öğrencilerin katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile son buldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2018, 09:34