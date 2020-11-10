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NEVÜ’den Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir 10.11.2020, 11:49
10 Kasım 2020 tarih ve 31300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 11’i profesör, 11’i doçent ve 10’u doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 32 öğretim üyesi alacak.
10 Kasım 2020 tarih ve 31300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan NEVÜ Akademik Personel Alım İlanına https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/11/20201110-4-14.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.