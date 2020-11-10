NEVÜ’den Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Alım İlanı

10 Kasım 2020 tarih ve 31300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 11’i profesör, 11’i doçent ve 10’u doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 32 öğretim üyesi alacak.

NEVÜ Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gülşehir Meslek Yüksekokulu akademik birimlerinde açık bulunan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26.,24., ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.

10 Kasım 2020 tarih ve 31300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan NEVÜ Akademik Personel Alım İlanına https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/11/20201110-4-14.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.