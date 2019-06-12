NEVÜ’den ‘IEEE GPECOM 2019 1. Küresel Güç, Enerji ve Haberleşme Konferansı’

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen ‘IEEE GPECOM 2019 1. Küresel Güç, Enerji ve Haberleşme Konferansı’ başladı.

Nevşehir’in Ürgüp İlçesi Perissia Hotel’de başlayan ve üç gün sürecek olan konferansın açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Arif Sıddık Barata, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Konferans Başkanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı, 44 ülkeden akademisyen ve sektör temsilcileri katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erdem Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özer ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Üstün’ün sahne aldığı mini konserin ardından konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptı.

Bağlı: Çevreci ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Büyük Önem Verilmeli

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, dünyanın ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bağlı, “Türkiye, enerji konusunda hem dışı bağlılığı azaltma hem de dünyanın genel enerji ve çevre ile politikalarına bir küresel aktör olarak partner olma konusunda önemli stratejiler geliştirmekte. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak aynı zamanda da var olan enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak dünyanın belki de karşı karşıya kaldığı en büyük paradokslardan birisi. Türkiye’nin Kyoto sözleşmesinin tarafı olarak fosil yakıtlarıyla ile ilgili çevreye verilebilecek olan zararları azaltmakla ilgili çok önemli gayreti de bulunmakta. Fakat hepimizin çok yakından bildiği gibi modern dünyadaki neredeyse bütün aktiviteler insan dışı güç dediğimiz enerjiye ihtiyaç duymaktadır. İnsanoğlu dünyadaki imkânları ya da enerji kaynaklarını büsbütün kendine bir imkân olarak ve hiçbir etik kurala bağlı kalmaksızın kullanmaya devam ettiği sürece, kriz gittikçe derinleşiyor. Bu etik, siyasal ve toplumsal sorunların ortak paydaşında yer alan enerjiyi konuşmak ve çözüme yönelik çalışmalar yürütmek de bizler için çok önemli bir konu. Sürdürülebilir enerjinin geleceği, yeni düşünce tarzları ve özellikle enerjinin üretim, dağıtım ve tüketiminde yeni sistemlerin kullanılmasını da beraberinde getirmektedir. Eğer amacımız, hayat standartlarını yükseltmek, modern enerji kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak, enerji verimliliğini artırmak ve güvenilir enerji arzını sağlamaksa çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı temel çözüm olmalıdır” dedi.

Bağlı: Hedefimiz Kendi Yenilenebilir Enerjisini Üreten Çevreci Bir Üniversite Olmak

Rektör Bağlı, hızla büyüyen ve gelişen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin buna bağlı olarak ihtiyaç duyduğu enerjide bağımlılığını ortadan kaldırmak adına yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarının kullanımına yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bağlı, “Biz, 22 bin öğrencisi, 8 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 4 enstitü olan Türkiye şartlarında orta büyüklükte ancak hızla büyüyen ve gelişen bir üniversiteyiz. Bu bağlamda önemli ihtiyaçlarımızın başında da enerji gelmekte. Bu ihtiyacımızı da yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere çok önemli projelerimiz var. Üniversitemize ‘Güneş enerji santrali’ kurulmasına yönelik hazırladığımız projemizde bütün yasal prosedürleri tamamladık ve kurulumuna başlıyoruz. Bunun yanı sıra rüzgar enerjisi ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu konularda üniversitemizde hakikaten çalışmalarında gurur duyduğumuz Prof. Dr. Ersan Kabalcı hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendilerinin güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin hazırlamasında büyük katkıları oldu.

Diğer taraftan çok ciddi olarak üzerinde duyduğumuz konulardan birisi de çevreci bir üniversite olarak sıfır atık projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz ve bunun için özel bir çalışma yürütüyoruz. Burada hedefimiz de hiç çöp arabasının kampüse girmediği bir üniversite olmak. Bu vesileyle bu güzel organizasyonu düzenleyen Prof. Dr. Ersan Kabalcı nezdinde tüm emeği geçenlere ve siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür ederken, siz değerli misafirlerimizi Kapadokya’da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum” diye konuştu.

Konferans Başkanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı ise, “Enerjinin gelişim ve ekonomik büyüme için önemli bir faktör olduğu açıkça bilinmektedir. Elektrik enerjisi Doğal olarak, birçok farklı kaynak tipi kullanılarak üretilebilmektedir. Fosil yakıtların azalan rezervi ve artan maliyetleri araştırmacıları ve bilim insanlarını yeni enerji kaynakları keşfetmeye zorlamıştır. Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları, 20. yüzyılın son yarısından itibaren geniş çapta araştırılmaktadır. Elektrik enerjisinin üretimi ve kullanımı, güç elektroniğine ve enerji dönüşüm uygulamalarına büyük ölçüde bağlıdır. Öte yandan, bilgi ve haberleşme teknolojilerinin yaygın kullanımı, enerji araştırmalarındaki gelişmeleri artırmıştır. Bu nedenle, enerji mühendisliği ve haberleşme teknolojileri, enerji araştırmalarının vazgeçilmez tamamlayıcılarıdır. Güç mühendisliği, enerji ve haberleşme teknolojilerini tek bir bilimsel etkinlikte birleştiren küresel bir konferans düzenleme fikri, enerji araştırmalarının yakın geleceği ile ilgili olarak ortaya çıkmıştır.

IEEE GPECOM 2019 konferansının amacı, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, güç elektroniği, elektrik sürücüleri, geleneksel ve yenilenebilir enerji sistemleri, mikro şebekeler ve akıllı şebekeler, haberleşme sistemleri ve teknolojileri alanlarında güncel araştırma sonuçlarını paylaşma fırsatı sağlamaktır. Güç elektroniği ve haberleşme sistemlerinin birbirleri ile uyumunda enerji altyapısına odaklanmış ve ilgili araştırma alanlarındaki araştırmacılar, akademisyenler, mühendisler ve sanayi arasında profesyonel bir ağ oluşturulması amaçlanmaktadır. IEEE GPECOM 2019 konferansında kontrol, modelleme, tasarım ve uygulamaları sunan güç, enerji ve haberleşme sistemleri araştırma makalelerinin sunulması yer almıştır.

Bu konferans için verdiği büyük desteklerinden dolayı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya, konferans düzenleme kuruluna ve teknik program kuruluna bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından üç gün sürecek olan konferansın oturumlarına geçildi.