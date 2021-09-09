NEVÜ’den Covid-19 Sertifikası Olan İlk 100 Öğrenciye Hediye Kitap

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 27 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze başlayacak olan yeni eğitim – öğretim yılına daha sağlıklı, mutlu ve güzel bir şekilde başlamak ve öğrencileri aşı olmaya teşvik etmek amacıyla hediye kitap kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Aktekin, “Sevgili öğrencilerimiz, dünya ölçekli yaşadığımız salgın nedeniyle 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemimizi siz sevgili öğrencilerimizden uzak sessiz bir kampüste, sizlerin de üniversitenizden ve arkadaşlarınızdan uzak geçirmek zorunda kaldığı uzaktan eğitim ile tamamladık. İnşallah yaptığımız tüm hazırlıklar ve tedbirlerle bu yıl yeni eğitim-öğretim yılımıza 27 Eylül’de hep birlikte yüz yüze başlamış olacağız.

Siz sevgili öğrencilerimizin sağlığı da bizim için her şeyden önemli olduğu gibi, sizlerin de bu sürecin sağlıklı bir şekilde başlayarak tamamlanmasına aşılarınızı yaptırarak destek vermeniz de bir o kadar önemli. Bu kapsamda Covid-19 aşı sertifikası ile Üniversitemize başvuran ilk 100 öğrenci arkadaşımıza ünlü yazarlarımızdan Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’, Süleyman Nazîf’in ‘Mehmed Âkif’, Haluk Dursun’un ‘Gençlerle Hayat Bilgisi’, Prof. Dr. Turan Karataş’ın ‘Yûnus Divanı’ ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ isimli kitabını hediye ediyoruz.

Öğrencilerimiz Covid-19 aşı sertifikası ile Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’ne başvurarak bu beş kitaptan birisini alabilirler. Ayrıca yıl boyunca farklı etkinlikler kapsamında sosyal medya hesaplarımız üzerinden değişik kitaplar hediye etmeye devam edeceğiz’ dedi.