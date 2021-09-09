NEVÜ’den Covid-19 Sertifikası Olan İlk 100 Öğrenciye Hediye Kitap
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Covid-19 sertifikası olan öğrencilerine Süleyman Nazîf’in ‘Mehmed Âkif’, Haluk Dursun’un ‘Gençlerle Hayat Bilgisi’, Prof. Dr. Turan Karataş’ın ‘Yûnus Divanı’, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’ ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ isimli kitaplarından birisini hediye edecek.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 27 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze başlayacak olan yeni eğitim – öğretim yılına daha sağlıklı, mutlu ve güzel bir şekilde başlamak ve öğrencileri aşı olmaya teşvik etmek amacıyla hediye kitap kampanyası düzenlediklerini söyledi.
Siz sevgili öğrencilerimizin sağlığı da bizim için her şeyden önemli olduğu gibi, sizlerin de bu sürecin sağlıklı bir şekilde başlayarak tamamlanmasına aşılarınızı yaptırarak destek vermeniz de bir o kadar önemli. Bu kapsamda Covid-19 aşı sertifikası ile Üniversitemize başvuran ilk 100 öğrenci arkadaşımıza ünlü yazarlarımızdan Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’, Süleyman Nazîf’in ‘Mehmed Âkif’, Haluk Dursun’un ‘Gençlerle Hayat Bilgisi’, Prof. Dr. Turan Karataş’ın ‘Yûnus Divanı’ ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ isimli kitabını hediye ediyoruz.
Öğrencilerimiz Covid-19 aşı sertifikası ile Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’ne başvurarak bu beş kitaptan birisini alabilirler. Ayrıca yıl boyunca farklı etkinlikler kapsamında sosyal medya hesaplarımız üzerinden değişik kitaplar hediye etmeye devam edeceğiz’ dedi.