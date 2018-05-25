NEVÜ’den 7-14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik ‘Yaz Okulu’

7-14 yaş grubundaki çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri, hem öğrenip hem de eğlenmeleri amacıyla düzenlenen kurs, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren hafta içi her gün 09:00-17:30 saatleri arasında düzenlenecek olan yaz okuluna katılacak çocuklara; basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, spor tırmanışı, tenis, badminton, jimnastik, tekerlekli paten, drama, eğitsel oyunlar, İngilizce, İslami Bilgi ve Değerler (Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Hadis), ve el sanatları (Ebru, fotoğraf, seramik) konularında eğitim verilecek.

Yaz okulu etkinlikleri kurs kayıtları NEVÜ Spor Merkezi yaz okulu kayıt masasında yapılacak olup, detaylı bilgiyehttps://www.nevsehir.edu.tr/tr/17148 adresi üzerinden ulaşılabilir.