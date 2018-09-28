NEVÜ’de YKS Ek Yerleştirme Heyecanı Başlıyor

Üniversite hayallerini bu yıl gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrencilerin beklediği YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de kayıtlar 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında alınmaya başlanacak.

ilçelerinde bulunan NEVÜ’ye bağlı Meslek Yüksekokullarına yerleşen adaylar yerleştikleri ilçelerde, diğerler adaylar ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında şahsen veya kanuni temsilcileri (noter onaylı vekaletname) aracılığı ile kayıtlarını yaptıracak.

Kayıt Esnasında Rapor, Diğer Belge İstenen Bölüm ve Programlar

NEVÜ Avanos Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programına yerleşen öğrencilerin istenilen belgeler ile birlikte şahsen kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Avanos Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına yerleşen adaylardan istenen belgeler; tam teşekküllü resmi bir hastaneden "Özel Güvenlik Görevlisi Olur, bu mesleği yapmak için fiziksel ve ruhsal engeli bulunmamaktadır" ibareli ve boy şartını gösteren (erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmaması gerekir) heyet raporu, adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi, lise diploması.

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programına yerleşen adaylardan istenen belgeler ise; tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen “Hemşire Olur” ibareli heyet raporu, lise diploması.

Kayıtlarla ilgili detaylı bilgiye: https://www.nevsehir.edu.tr/tr/17950 adresinden ulaşılabilir.