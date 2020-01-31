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NEVÜ’de “Yapım İşleri Mevzuatı Eğitimi”
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Öncülüğünde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarda Görev Yapan Teknik Personellere Yönelik “yapım İşleri Mevzuatı Eğitimi” Düzenlendi.
Nevşehir 31.01.2020, 15:52
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan teknik personellere yönelik “Yapım İşleri Mevzuatı Eğitimi” düzenlendi.
Tüm gün süren eğitimde katılımcılara, 08.08.2019 Tarihli ve 30856 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 18.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliklerinin yapım işlerine etkisi, ihale mevzuatı, işin süresi, yer teslimi ve işe başlama, teknik personel bildirimi, makine ve ekipman bildirimi, alt yüklenici çalıştırılması, iş programı, süre uzatımları, gecikme cezası, yeni birim fiyat tespiti, revize birim fiyat hesabı, iş artış ve azalışları detaylı olarak anlatıldı.
Eğitim, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.