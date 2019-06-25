NEVÜ’de üniversite tercih rehberliği etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de rehber öğretmenlerine ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik üniversite tercih rehberliği etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (NÜKMER) ile Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ‘Üniversite Tercih Rehberliği’ etkinliği, akademisyenlerin, rehber öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımı ile NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte rehber öğretmenleri lise son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihleri hakkındaki sorularını yanıtlarken, NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (NÜKMER) temsilcileri de NEVÜ’de var olan programlar hakkında öğrencilere detaylı bilgi verdi. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Merkez Anadolu Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmenlerinin katılımları ile gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, kariyer tercihlerine yön vermek için düzenlenen buluşmanın etkili ve verimli geçtiğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda NEVÜ Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi E. Zehra Turan, katılan akademisyenlere ve rehber öğretmenlerine teşekkür etti.