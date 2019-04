NEVÜ’de “TBMM’nin Açılışı ve Kazanımları” konulu konferans düzenlendi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Tarih ve Kültür Topluluğu tarafından Erciyes Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Keskin’in konuşmacı olarak katıldığı “TBMM’nin Açılışı ve Kazanımları” konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa; Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe, Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz, Tarih ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saraç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konferans Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz’ın tevazu kişiliğinin yanı sıra bilgeliğiyle tanınan Prof. Dr. Mustafa Keskin’e katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunmasıyla başladı.

TBMM kuruluşu ve bugüne kadar ortaya koyduğu başarılı çalışmalarına değinen Prof. Dr. Mustafa Keskin, “Türk milleti, her ne kadar Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarıyla 19. Yüzyılının ikinci yarısından itibaren tanışırsa da esasen ve ruhen demokrat bir millet olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu bir cümleyle ifade etmek gerekirse, Türk milleti ruhen demokrattır ve şiarına en uygun rejim olarak demokrasiyi benimsemiştir. Milletimizin Cumhuriyeti ve onun kazanımı olan demokrasi ile aşinalığı ve tanışıklığı onu kalben ve hissen benimsemesiyle doğru orantılı olmuştur. Biz istişareyi seven bir milletiz ve bu yüzden meclisimize her zaman sahip çıkalım, meclisimizi göz bebeğimiz gibi koruyalım. Çünkü bu milli ve kahraman meclisimiz tarihinde görülmemiş bir saldırıyı da 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadı. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için hepimizin üzerine düşenler vardır ve bunu ziyadesiyle o gece bu milletin evlatları yerine getirmişlerdir” diye konuştu.

Konferans, Keskin’e konuşmalarının ardından Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe ile Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz plaket takdimi ile Tarih ve Kültür Topluluğu adına da öğrencilerin kendisine çiçek vermesiyle son buldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 09:21