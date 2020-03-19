NEVÜ’de Sürekli İşçi Alımı İçin Kura Çekilişi

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan çekilişe, T.C. İçişleri Bakanlığının Koronavirüs (Covid-19) genelgesi doğrultusunda katılımcıların kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Kura çekilişi için NEVÜ tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Üniversitemiz bünyesinde alınacak sürekli işçi alım ilanına Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü üzerinden yapılan başvurular arasından 23.03.2020 (Pazartesi günü) tarihinde saat 10:00 itibariyle kura çekilişi yapılacaktır.

Noter kura çekimi katılıma açık olması planlanmasına rağmen T.C. İçişleri Bakanlığının Koronavirüs (Covid-19) genelgesi gereği katılımcı kabul edilmeyecektir. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi video kamera çekimi ile baştan sona kayıt altına alınacak aynı gün Üniversitemiz ana sayfasında duyurular bölümünden noter kura çekiliş sonuçlarını adaylar izleyebilecektir. Çekiliş sonrasında belirlenen asıl ve yedek aday listeleri yine aynı gün yayınlanacaktır.