NEVÜ’de “Şizofreniye dikkat paneli” düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu iş birlikleriyle “Şizofreniye dikkat paneli” ile ‘Dünyanın Sessiz Renkleri’ adlı fotoğraf ve sanat terapisi resim sergisi düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda düzenlenen etkenliğe; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Karataş, Nevşehir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Özgür Aycan Akdur, Şizofreni Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Meral Taşkent, sağlık çalışanları, üniversitenin akademik ve idari personeli, şizofreni hastaları ve yakınları, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panelin açılış konuşmasını Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Karataş yaptı. Karataş, insan sağlığının beden ve ruh sağlığı yönünden ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayarak bireyin, ailenin ve toplumun ruh sağlığının korunmasında hemşirelik mesleğinin yetki ve sorumluluklarını dile getirdi.

Karataş’ın konuşmalarının ardından şizofreniye dikkat paneline geçildi. Panele; Hemşire ve Güzel Sanatlar Uzmanı ve Fotoğraf Sanatçısı Derya Yazar ‘Fotoğrafın Sağlık Alanında Rehabilitasyon Amaçlı Kullanımı’, Uzman Psikolog Zeynep Semiz ‘Şizofreniye Yakından Bakalım’ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Gülhan Küçük Öztürk ‘Şizofrenide Hemşirelik Yaklaşımları’, Şizofreni Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Meral Taşkent ‘Hasta Yakını Gözünden Şizofreni ve Mavi At ile Hayata Karışmak’. Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği Üyesi ve Mavi At Kafe Çalışanı Yasemin Şenşurt ise ‘Anlamlı Bir Yolculuk’ adlı sunum yaptı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden panel sonunda, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Karataş ve Nevşehir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Özgür Aycan Akdur, panelistlere teşekkür bölgesi ve plaket takdiminde bulundu.

Katılımcılar daha sonra, Hemşire & Güzel Sanatlar Uzmanı & Fotoğraf Sanatçısı Derya Yazar’ın ‘Dünyanın Sessiz Renkleri’ adlı fotoğraf ve sanat terapisi resim sergisini gezdiler.