NEVÜ’de öğretmen adaylarına eğitim verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de öğretmen adaylarına yönelik "Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegrasyonu" konulu eğitim veriliyor.

“TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri” desteği kapsamında 2018 yılı 3 çağrı döneminde desteklenen "Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegrasyonu" konulu eğitim NEVÜ Eğitim Fakültesi E-Blok Konferans Salonunda başladı. Programın açılışa; NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Davut Sarıtaş, Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici, 7 farklı üniversiteden öğretim üyeleri ile 17 farklı üniversiteden 4. sınıf Fen Bilgisi öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından eğitimin açılış konuşmasını proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Davut Sarıtaş, yaptı. Sarıtaş, “ Bu projemiz, lisans programlarında girdiğimiz derslerde gördüğümüz bir sorun üzerine şekillenen bir proje. Özellikle ‘Materyal tasarımı dersi’ ve ‘Özel öğretim dersleri’ arasında bir kopukluk olduğunu, hem de kronik sıralama açısından öğrenci arkadaşlarımızın çok kaliteli üretilen bir materyali nasıl kullanacakları noktasında ciddi sorun yaşadıklarını gördük. Bu etkinliğimizin amacı da, hep birlikte bu sorunları ve kopuklukları giderecek çözüm yollarını birlikte keşfetmektir. Bundan sonra da sürekli iletişim halinde olup keşfettiğimiz bilgilerimizi paylaşarak güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bu vesileyle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programın açılışında konuşan NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, “Bu programlar, TÜBİTAK’ın popüler bilim programları olup yaklaşık 20 yıldır devam etmekte ve son yıllarda TÜBİTAK bunlara büyük ağırlık vermeye başladı. Toplumun her kademesine bu programlar yayıldı. 7’den 70’e diyebileceğimiz bir tarzda TÜBİTAK bu çağrıları açıyor ve her yaştan, toplumun her kesimini bilimle buluşturuyor. TÜBİTAK önceleri bilim şenlikleri, farklı gruplara eğitim programları adı altında ve sonrasında değişik programları ortaya çıkardı. İlerleyen yıllarda bunları daha da özelleştiren TÜBİTAK, bunları bilim insanlarının hayal güçlerine bıraktı. Dedi ki ‘Yayım etkisi yüksek, öğrencilere ya da hedef kitlenize bir bilimsel olguyu kavratabilecekseniz biz hepsine varız ve TÜBİTAK olarak biz bunları destekliyoruz.’ Böylelikle küçük yaş grupları dediğimiz ilk okuldan, orta okuldan itibaren insanlar TÜBİTAK’ı ve bilimi tanıdılar. Bunun için şanslısınız diye düşünüyorum. Çünkü hem Nevşehir’desiniz hem böyle bir program içindesiniz ve gönüllüsünüz. Onun için siz değerli katılımcılara ve emeği geçen hocalarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Proje düzenleme kurulu üyelerinden Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici ise, “Projemizi 6 ay önce kurgulamış ve bugün ise uygulama aşamasına getirdik. Öncelikle bu ekipte bana yer verildiği için değerli hocalarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler yöntemleri ve materyalleri öğreniyoruz ve şüphesiz ki yöntem ile materyal çok önemli. Ancak, ‘Öğrencilerin anlamakta zorlandıkları kavramlarda hangi yöntemleri kullanmalıyız?’, ‘Ya da bu yöntemlere uygun materyalleri nasıl geliştirmeliyiz?’, ‘Ya da çok fazla materyal var, var olan materyalleri nasıl kullanmalıyız ve geliştirmeliyiz?’ gibi detaylar üzerine görüşeceğiz. 300’den fazla başvurunun olduğu bu projeye 17 farklı üniversiteden katılmaya hak kazanan siz meslektaşlarımız olarak çok şanslısınız. Sizler burada kazanacağınız bilgi ve birikimlerinizle birlikte ortaya koyacağınız tecrübelerinizle yeni dostlulara ve yeni projelere yelken açacaksınız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 4 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek olan eğitim oturumlarına geçildi.