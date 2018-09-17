NEVÜ’de malzeme bilimi ve teknoloji konferansı başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından üçüncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı (Kapadokya IMSTEC 2018)’ başladı.

Nevşehir’in Ürgüp İlçesi Perissia Otel’de başlayan ve üç gün sürecek olan konferansın açılışına yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, mühendisler, sanayiciler, ilgili uzmanlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, NEVÜ tanıtım filminin gösterimiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını, Kapadokya IMSTEC 2018 Organizasyon Komite Başkanı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zahide Bayer Öztürk yaptı. Bayer, “Dünyada, bilim ve teknoloji alanında gelişmeler hız kesmeden sürmektedir. Bu gelişmeleri yakalamak ancak toplumun eğitim düzeyinin artmasıyla mümkündür. Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler malzeme bilimindeki gelişmelerle sağlanabilir. Çünkü temeli malzeme olan her unsurun, malzeme bilimi gereklerine uygun olarak tasarlanması, uygulanması ve kullanılması zorunludur. Bu zorunluluk mühendislik uygulamaların başarısı için bir ön koşuldur. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu geleceğe dönük mühendislik malzemelerinin üretilmesi ve geliştirilmesi, ancak teknoloji, bilim ve ekonomi denge bileşenlerini kapsayan Ar-Ge çalışmalarıyla mümkün olabilmektedir. Sanayinin bilim ve üniversitelerle olan ilişkisi göz ardı edilemez. Sanayinin kendini geliştirmesi için teknoloji üretmesi, teknoloji üretmesi için de bilim üretilmesi gerekmektedir. Teknoloji üretimine yönelik yatırımın gerçekleştirilebilmesi için firmaların, girişimcilerin, araştırmacıların işbirliği içinde olması gerekir. Bu vesile ile üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz IMSTEC 2018 kongresi birçok alanda çalışan akademisyenleri, tasarımcıları, ilgili sektör çalışanlarını ve öğrencileri bir araya getirerek bilgi birikimlerini, tecrübelerini, paylaşımlarını ve işbirliği olanaklarının artmasını amaçlamaktadır. IMSTEC 2018 organizasyon komitesi olarak, kongremizin verimli ve keyifli geçmesini dilerken, bu imkânı bizlere sağlayan başta NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı olmak üzere, tüm katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Anık ile Dr. Ban Al-Amer’in sunumları ve kendilerine plaket takdimiyle devam eden program sonunda Kapadokya IMSTEC 2018 konferansının oturumlarına geçildi.