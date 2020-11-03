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NEVÜ’de Lojman Tahliyeleri Sona Erdi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa yerleşesinde bulunan lojmanlarda, lojman süresi dolduğu halde lojmandan çıkmayan iki idari ve iki akademik personel olmak üzere toplam dört personelin lojman boşaltmasıyla ilgili hukuki süreç tamamlanarak lojmanlar tahliye edildi.
Nevşehir 03.11.2020, 11:36
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34. Maddesine göre; “Konutlar belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz”.
Lojman sırası bekleyen akademik ve idari personel, boşaltılan lojmanlara görev süresi ve puan üstünlüğüne göre yerleşecek.