NEVÜ’de “Kurtuluştan Kuruluşa Giden Yol: 19 Mayıs” konulu panel düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından “Kurtuluştan Kuruluşa Giden Yol:19 Mayıs” konulu panel düzenlendi.
Panel, konuşmacıların katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından “Kurtuluştan Kuruluşa Giden Yol:19 Mayıs” konulu panel düzenlendi. NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda akademik personel ile öğrencilerin...
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından “Kurtuluştan Kuruluşa Giden Yol:19 Mayıs” konulu panel düzenlendi.
Panel, konuşmacıların katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu.