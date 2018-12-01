NEVÜ’de Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi büyük ilgi gördü

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliği ve ev sahipliğinde ‘Kore Kültür Günü’ kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi büyük ilgi gördü.

1950’deki Kore Savaşı sırasında 5 kişilik ailesiyle birlikte Busan’a gelen ve ailesi için dimdik ayakta durmayı başaran sıradan bir babanın büyük hikâyesinin anlatıldığı “Ode to My Father (Sözün Değeri)” isimli film gösterimiyle başlayan Kore Kültür Günü etkinlikleri, Kore Cumhuriyeti Kültür Merkezi etkinlik uzmanı Yunus Han’ın “Kore-Türkiye İlişkileri Semineri”, “Kore’de Eğitim ve Korece Tanıtım Semineri” ile başladı.

Geleneksel Kıyafetlere Öğrencilerden Büyük İlgi

‘Kore Kültür Günü’ kapsamında Kore geleneksel kıyafet deneyimi ve fotoğraf çekimlerine öğrenciler yoğun ilgi göstererek adeta birbirleriyle yarıştı.

Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi

Etkinlik kapsamında sahne alan Koreli sanatçıların Kore geleneksel müzik ve dans gösterileri geceye damgasını vurdu. Katılımcıların alkışları eşliğinde sahne alan Koreli sanatçıların sergiledikleri başarılı performansları büyük ilgi gördü.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde devam etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, üniversite akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Rektör Bağlı’dan Müzik ve Dans Ekibine Teşekkür

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi ekibine teşekkür ederek kendilerine çiçek takdim etti. Kore Cumhuriyeti Kültür Merkezi etkinlik uzmanı Yunus Han’da Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına Rektör Bağlı’ya hediye takdiminde bulundu.