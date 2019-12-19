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NEVÜ’de kariyer yolunda gerçeğe uygun iş görüşmesi senaryoları oynandı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Özgener Tarafından Kariyer Etkinlikleri Gerçekleştirildi.
Nevşehir 19.12.2019, 09:24 19.12.2019, 10:53
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Özgener tarafından kariyer etkinlikleri gerçekleştirildi.
Her bölüm öğrencilerinin iş görüşmesi sonunda bireysel ve toplu fotoğraf çekimleriyle etkinliğe dair anılarını kayda aldıkları program, Prof. Dr. Şevki Özgener’in teşekkür konuşmasıyla sona erdi.
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