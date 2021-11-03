NEVÜ’de “Kapadokya Doğal, Jeolojik ve Kültürel Miras Çalıştayı”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Antropoloji, Arkeoloji, Jeoloji Mühendisliği, Sanat Tarihi bölümlerinin, Turizm Fakültesi’nin ve Nevşehir Valiliği ile Kapadokya Jeopark’ın katkılarıyla 02-05 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek olan “Kapadokya Doğal, Jeolojik ve Kültürel Miras Çalıştayı”, bugün yapılan açılış konuşmaları ve çalıştay oturumlarıyla başladı.

Moderatörlüğünü NEVÜ Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mutluhan Akın’ın yaptığı çalıştayın açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 9 oturumda 41 sunumun yapılacağı çalıştayın bölgenin ve ülkenin doğal, jeolojik ve kültürel mirasının korunması ile birlikte sektörel olarak gelişimine de büyük katkılarının olacağını söyledi.

Aktekin, “ÜNİKOP dönem başkanlığını yürüten üniversite olarak, ÜNİKOP Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği’ne üye diğer üniversitelerimizin değerli akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirmekte olduğumuz bu önemli çalıştayın öncelikle hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Malumunuz olduğu üzere üniversitemiz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bulunuyor ve Kapadokya hem doğal, hem jeolojik hem de kültürel mirasın önemli unsurlarını bir arada barındırıyor. Uluslararası literatürü incelediğimizde tarih ve vatandaşlık eğitiminde bir ülkenin doğal, jeolojik ve kültürel mirasının korunmasının bununla ilgili farkındalık çalışmalarının yapılarak genç nesillere aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Son yıllarda ülkemizde de bu alanda gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gerekse Milli Eğitim Bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün 2023 vizyonu doğrultusunda bölgesel kalkınma sürecinde etkin bir şekilde dayanışma göstererek, birikimleri paylaşmak, ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek, kaynakları değerlendirme noktasında ÜNİKOP Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerimizin de katılımıyla 4 gün sürecek olan ve 12 farklı üniversiteden alanında uzman birbirinden değerli akademisyenlerin katılımlarıyla 9 oturumda gerçekleştirilecek olan çalıştayımızda 41 adet sunumda bulunulacak. Ben bu çalıştayın başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin doğal, jeolojik ve kültürel mirasının korunması, bu alanla hem farkındalığın arttırılması hem de sektörel anlamda turizm alanında bölgesel gelişmeye büyük katkılarının olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Rektör Aktekin’in açılış konuşmalarının ardından 4 gün boyunca 9 oturum halinde gerçekleştirilecek çalıştayın ilk oturumu olan “Jeolojik Miras Oturumu”na geçildi. Oturumda; Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO) Derneği Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ‘Jeolojik Miras’, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Toprak ‘Kapadokya Yöresi Kaya Yerleşimleri ve Peri Bacaları: Aynı Kayacın Mirasları’, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Topal ‘Kavak Tüfündeki Peri Bacalarının Oluşumu ve Bozunma/Yenilme Mekanizması’ ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Gürbüz ‘Kapadokya’nın Son 15 Milyon Yıldaki Ortamsal Özellikleri’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.