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NEVÜ’de “Kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” proje toplantısı yapıldı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Tarafından Hazırlanan Ve Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Fizibilite Desteği Programı Kapsamında Desteklenen “kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” Projesinin Açılış Toplantısı Nevü Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.
Nevşehir 13.01.2020, 10:36
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından hazırlanan ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği programı kapsamında desteklenen “Kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” projesinin açılış toplantısı NEVÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda proje kapsamında fizibilite çalışması yapılacak bölgeye özel destinasyon gelir yönetimi sistemi yazılımının bölge turizminden elde edilecek gelire olumlu katkısı olacağı belirtildi. Sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda projenin önemli noktaları tartışılarak Kapadokya’ya değer katacak çalışmaların desteklenmesinin önemi vurgulandı.