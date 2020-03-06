NEVÜ’de İdlib şehitleri için hatim duası yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından İdlib şehitleri ve tüm şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim’in hatim duası yapıldı.

Ülkemize yönelen tehditleri bertaraf etmek, insani yardım ve sivilleri korumak adına İdlib’te şehit düşen güvenlik güçleri ve tüm şehitler için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, üniversite öğrencilerinin okudukları Kur’an-ı Kerim’in hatim duası programı düzenlendi.

NEVÜ Merkez Üniversite Camiinde yatsı namazından sonra düzenlenen hatim duasına; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Köse, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ve edilen duaların ardından camii çıkışı cemaate helva ikramında bulunuldu.

Bağlı, birlik ve beraberlik mesajı verdi

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve güvenliğini korumak adına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yürütülen haklı mücadelelerde millet olarak her daim devletin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bağlı, “Öncelikle ülkemize yönelen tehditleri bertaraf etmek, insani yardım ve sivilleri korumak için Suriye’de görev yaparken şehit düşen güvenlik güçlerimize ve tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Bugün Suriye’de savaşın gölgesinde büyük bir insanlık dramı ve katliam yaşanıyor. Tarihin hiçbir döneminde bu ve benzeri dramlara sessiz kalmayan devletimiz ve milletimiz bugün de Suriye’de yaşanan bu acılara sessiz kalmamıştır. Özellikle devletimiz Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve yardıma muhtaç duruma düşürülen bölge insanlarına el uzatmak için bugün Suriye’de. Bunu yaparken de özellikle hain ve alçakça saldırılar karşısında şehitler veriyoruz. Tabii ki bu şehitlerimizin hiçbirinin kanı devletimizin ve askerlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonlarla yerde bırakılmadı. İnşallah milletimizin duaları, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı azimleriyle geçmişte her daim üstesinden geldiğimiz tüm zorluklar gibi bugünleri de yine birlik ve beraberlik içesinde atlatacağız” dedi.