NEVÜ’de Covid-19 Aşı Sertifikası Olan Öğrenciler Hediye Kitaplarını Almaya Başladı

Kitap hediyesi kampanyasına katılan öğrenciler Covid-19 aşı sertifikası ile NEVÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’ne başvurarak seçtikleri bir kitabı almaya başladılar.

27 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileri aşı olmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanyada; Süleyman Nazîf’in ‘Mehmed Âkif’, Haluk Dursun’un ‘Gençlerle Hayat Bilgisi’, Prof. Dr. Turan Karataş’ın ‘Yûnus Divanı’, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’ ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ isimli kitapları hediye ediliyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 27 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılına daha sağlıklı, mutlu ve güzel bir şekilde başlamak ve öğrencileri aşı olmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen hediye kitap kampanyasına öğrencilerin gösterdiği katılımdan memnun olduklarını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Aktekin, “Sevgili öğrencilerimiz, inşallah yaptığımız tüm hazırlıklar ve tedbirlerle 2021-2022 eğitim-öğretim yılımıza 27 Eylül’de hep birlikte yüz yüze başlamış olacağız.

Siz sevgili öğrencilerimizin sağlığı da bizim için her şeyden önemli olduğu gibi, sizlerin de bu sürecin sağlıklı bir şekilde başlayarak tamamlanmasına aşılarınızı yaptırarak destek vermeniz de bir o kadar önemli.

Bu kapsamda Covid-19 aşı sertifikası ile üniversitemize başvuran ilk 100 öğrenci arkadaşımıza Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’, Süleyman Nazîf’in ‘Mehmed Âkif’, Haluk Dursun’un ‘Gençlerle Hayat Bilgisi’, Prof. Dr. Turan Karataş’ın ‘Yûnus Divanı’ ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ isimli kitabını hediye ediyoruz” dedi.