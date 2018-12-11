NEVÜ’de ’Bir Kadın Uyanıyor’ isimli tiyatro gösterisi yapıldı

‘25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde , ‘Bir Kadın Uyanıyor’ adlı tiyatro oyunu ve söyleşi gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterisinde, Boğaziçi Gösteri Sanatları (BGST) tiyatro topluluğunun oyuncularından Aysel Yıldırım Keskin, Duygu Dalyanoğlu ve Zilan Kaki sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu oyunda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarını hayatının her yönünde yaşayan bir kadının gerçek hikayesi anlatıldı. Oyuncular, toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulandığı, bunların oluşturduğu eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddetin yer aldığı sahneleri izleyenlere sundu.

Tiyatro gösterisi sonunda, NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman eşliğinde tiyatro ekibi ile birlikte söyleşi gerçekleşti.

‘25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri kapsamında ayrıca 12 Aralık 2018 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.