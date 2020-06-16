NEVÜ’de “Bağışıklık Sistemi ve COVID-19” Konuşulacak

Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden “NEVÜ Söyleşileri” programı düzenleyerek alanında uzman birbirinden değerli akademisyen, eğitimci, yazarlar ve konukları ağırlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, üniversite görev yapan akademisyenleri de başlattığı “NEVÜ Akademisyen Söyleşileri” programına konuk etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda NEVÜ tarafından başlatılan ve onbirincisi gerçekleştirilecek olan “NEVÜ Akademisyen Söyleşileri” programının konuğu, NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Muz olacak. Dr. Öğr. Üyesi Gamze Muz, “Bağışıklık Sistemi ve COVID-19” üzerine konuşacak.

16 Haziran 2020 Salı günü saat: 21:00’de https://sistem.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek söyleşi programını, üniversitenin tüm personeli ile öğrencileri kendi kurumsal kullanıcı ad ve şifreleriyle giriş yaparak izleyebilecekler.