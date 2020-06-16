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NEVÜ’de “Bağışıklık Sistemi ve COVID-19” Konuşulacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen “NEVÜ Akademisyen Söyleşileri” kapsamında, “Bağışıklık Sistemi ve Önemi” konuşulacak.
Nevşehir 16.06.2020, 10:23
Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden “NEVÜ Söyleşileri” programı düzenleyerek alanında uzman birbirinden değerli akademisyen, eğitimci, yazarlar ve konukları ağırlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, üniversite görev yapan akademisyenleri de başlattığı “NEVÜ Akademisyen Söyleşileri” programına konuk etmeye devam ediyor.
16 Haziran 2020 Salı günü saat: 21:00’de https://sistem.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek söyleşi programını, üniversitenin tüm personeli ile öğrencileri kendi kurumsal kullanıcı ad ve şifreleriyle giriş yaparak izleyebilecekler.