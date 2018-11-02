NEVÜ’de "7. Geleneksel Mangalda Hamsi Şöleni" yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen ’Mangalda Hamsi Şöleni’nin yedincisi gerçekleştirildi.

NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu ve NEVÜ Müzik Kulübü işbirliğinde, Nevşehir Belediyesi ve Avanos Avrasya Otel’in destekleriyle Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri yanında düzenlenen şölene; Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Prof. Dr. Ertan Özensel, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilere ve Katılımcılara 500 Kg. Hamsi Dağıtıldı

Dönem sonu sınavlarına hazırlanan öğrencilere, moral ve motivasyon olması amacıyla gerçekleştirilen şölen öncesi Karadeniz Hopa’dan getirtilen 500 kg. hamsi, NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu öğrencileri tarafından Akademik Danışman Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saraç eşliğinde tek tek temizledi. Şölen saatinde mangallarda pişirilen hamsiler daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Prof. Dr. Ertan Özensel, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu tarafından öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi.

Ayrıca Nevşehir Belediyesi tarafından şölen alanına yerleştirilen ikram sebilinden katılımcılara portakal suyu ikramında bulunuldu.

Öğrenciler Halay Çekip, Horon Teptiler

NEVÜ Güzel Sanatları Fakültesi ve Sahne Sanatları Bölüm öğrencilerinden oluşan ‘Grup BKM’ ve ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katılan NEVÜ öğrencisi Ercan Özalp’ın vermiş oldukları konser eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler, halay çekip horon teptiler.