NEVÜ’de “4. Çin ve Ortadoğu” kongresi başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Shanghai Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Nevşehir Valiliği ile Kapadokya Üniversitesinin destek verdiği “4. Çin ve Ortadoğu: Ekonomik Gelişmeler, Siyasi ve Kültürel İşbirliği Fırsatları” konulu kongre başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda başlayan kongrenin açılışına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Derinkuyu Kaymakamı İsmail Erdoğan, Northwest Üniversitesi Çin Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Han Zhibin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Vekili ve Yapı İşleri Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, Çin, Ortadoğu ülkeleri ve yurt içinden akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, üniversitemiz akademik ve idari personeli ve davetliler katıldı.

NEVÜ ve Kapadokya tanıtım filmlerinin gösterimleriyle başlayan kongrenin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ertan Özensel yaptı.

Özensel, Çoğu doğu medeniyetinin gelişiminde düşünsel temelde etkili olan Çin’in 19. yüzyılda batıda yaşanan hızlı gelişmeler karşısında bocaladığını, sanayileşme, modernleşme trendine ayak uyduramadığını söyledi. Prof. Dr. Özensel; “Tarihi ticaret yollarının da önemini kaybetmesiyle Çin tarih sahnesinde arka planda kaldı. Savaşlarda da yenilgiler almaya başlayınca toprak kaybetti. İmparatorluk 1911 yılında sona ermesi ve akabinde yaşanan iç karışıklıklar sonrasında 1949 yılında bu günkü Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Bugün uyguladığı “sosyal piyasa” ekonomisi ile 20. Yüzyılın son çeyreğinde yükselişe geçen Çin Halk Cumhuriyeti 2000’li yıllardan itibaren hızla güçlenmeye başlamış ve dünyanın en önemli güçlerinden biri olmuştur” dedi.

Northwest Üniversitesi Çin Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Han Zhibin İngilizce olarak yaptığı konuşmasında Türkiye ile Çin arasındaki son yıllarda hızla gelişen ilişkilerin seyrine vurgu yaparak Kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar “Öncelikle Nevşehir’de uluslararası standartların çok ötesinde bir hazırlıkla yapılan bu önemli kongrenin gerçekleştirilmesinden dolayı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı hocama ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi. Hakem ve eleme süreçlerinden geçerek 200 bildiri arasından süzülmüş 60’a yakın bildiri ile çok ciddi uluslararası bir kongrenin Nevşehir’de gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Karasar “Çinli ve Türk akademisyenler olarak bir araya geldiğimizde sık sık 2000 yıl önce yapılan Çin Seddine gönderme yaparak şakalaşırız. Çin ile son yıllarda iliklilerimiz hızla gelişiyor. Bizim de paydaşı olduğumuz Çin’in 10 yıldır uygulamaya koyduğu “One Belt One Road (Bir Köprü Bir Yol) projesi de ilişkiler aracısından oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Çin olarak her iki ülkenin de “gelecek aktörü” olma konusunda projeksiyonları ve atılımları bulunduğunu ve birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri olduğunu vurgulayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da “Hakikaten çok değerli bildiriler ve sunumlar var. Bunların neticesinde bir değerlendirme yapmak ve bunları bir kitap haline getirerek bu doğrultuda bir politika belirlenmesini umuyorum. Biz olup bilenleri tartışıp bundan sadece teorik bilgi sunmak için bu tür programları yapıyor değiliz. Bunların bir gelecek vizyonuna dönüşmesini istiyoruz. Bunu Çin Halk Cumhuriyeti çok iyi bir şekilde gerçekleştirdi. 1900’lü yıllarda başlattığı tartışmalar ile yeni dünyada bir gelecek vizyonu projeksiyonu yaparak ortaya koymuş olduğu vizyon ile bugün dünyanın en önemli aktörlerinden biri haline geldi” diye konuştu.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Hocaları Konser Verdi

Kongrenin açılışında NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdem Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Emre Üstün ve Öğretim Görevlisi Özge Kaya geleneksel ve evrensel müziklerden çeşitli örnekler seslendirdiler.

Çin, Ortadoğu ve Türkiye

Yapılan konuşmalarının ardından Çin ve Ortadoğu, Çin ve Türkiye konulu paneller gerçekleştirildi.

Panel sonunda katılımcılara ve emeği geçenlere plaket takdiminde bulunuldu.