NEVÜ’de ‘3. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar’ toplantısı başladı

Uluslararası Adli Toksikologlar Birliği (TIAFT) Türkiye Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen ’3. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Toplantısı’ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nde başladı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan kongreye; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Laboratuvar Şefi Justice Tettey, TIAFT Başkanı Marc Lebeau, Amerika San Francisco Şehri Adli Departman Başkanı Nikolas Lemos, uyuşturucu ile mücadele çalışmasına katkı sağlayan 12 ülkeden kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye genelinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Aktaş, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun bizleri cesaretlendirici iş birliği sayesinde uyuşturucu ile mücadelede çok önemli mesafeler kat edilerek, etkin bir çalışma yürütülmektedir. Hepimizi ilgilendiren bu konuda alınması gereken tedbirleri artırıyoruz. Daha güzel başarılara ulaşılması için bu tür sempozyumlar önemli. Teknolojinin gelişmesiyle beraber gençlerimizin maddeye kolay ulaşmasından dolayı, daha çok çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise, ”Kapadokya pek çok kültürün ve inancın kardeşlik, birliktelik içerisinde yaşadığı bir bölge olmasının yanı sıra aynı şekilde insanlığa tarihi bir veri oluşturmaktadır. Ve bu yapının bugüne yine aynı şekilde Hacı Bektaş-ı Veli’nin temellerini attığı sofizm ile devam ettiğini belirtmek isterim. Nevşehir ve bölgemiz sadece coğrafyayla anılan bir yer değil, Hristiyan ve İslam tarihinde bir çok kültür tarafından güvenilir bir liman olarak görülen tarihin başlangıç noktasıdır. Üniversitemiz yeni ve genç bir kurum olmasına rağmen Hacı Bektaş-ı Veli ve turizm alanında iddialı bir üniversiteyiz. Hedefimiz, büyük filozof Hacı Bektaş-ı Veli’n yoğurduğu ve mayaladığı, farklılıkların birliktelik ve kardeşlik içerisinde yaşamasına imkan tanıyan düşüncesini gelecek nesillere aktarmaktır. Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitümüz bulunmakta. Bu enstitümüz Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına katkıda bulunan düşünürleri ve gönül erleriyle ilgili de önemli araştırmalar yapmakta. Ayrıca Türkiye’nin en önemli nitelikli destinasyonu olan Kapadokya’da, üniversitemiz bünyesinde bulunan Turizm Fakültemiz, sektörün ihtiyaç duyduğu bütün kademelerine kalifiye bireyler yetiştirmenin yanı sıra bölge turizmine de büyük katkılar sağlamakta. Bu vesileyle Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışından siz değerli katılımcıların bir arada bulunduğu bu sempozyumunun hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışta konuşan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Laboratuvar Şefi Justice Tettey de, dünyada son yıllarda uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşandığını ve bunun için de mücadelede genel bir iş birliğinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Tettey, "Dünya ülkeleri, uyuşturucu maddelere karşı mücadelede gerekli katkıyı vermeli. Bazı maddeler çok zararlı. O halde mücadelede öncelikli maddeleri belirlemeliyiz. Maddeleri kategorize etmek ve en zararlı maddeleri belirlemek için adli toksikologlara büyük görev düşüyor. Günümüzde, mücadele konusunda güzel bir sistem oluşturuldu. Kapasitesi yeterli ülkeler, öncelikli maddeleri belirleyerek mücadele edebiliyor. Yaklaşık iki yıl önce toksikolog portalı oluşturduk ve 80 ülkede 250’den fazla laboratuvar bize daha nitelikli mücadele konusunda fırsat sunuyor. Yakın zamanda da ülkelerin analiz yapabilmesi için mücadele rehberi oluşturduk. Maddelerin çeşitleri artıyor, bunun daha da artmaması için daha çok çalışmalıyız. Madde ile mücadelede iş birliği şart, kolluk kuvvetleri, adli toksikologlar ve hatta polis köpekleri ile iş birliğinde başarı elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.

18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar toplantısının ilk gününde, ’Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Suç Sempozyumu’ düzenlendi. En son araştırma bulgularını paylaşmak ve adli toksikoloji alanında son bilgileri birleştirmek için adli tıp uzmanları, ceza uzmanları, polis, avukatlar, farmakologlar ve toksikologlar için fırsatlar sağlayan toplantıda katılımcılar, deneyimlerini sunabilecek, yeni yönleri araştırabilecek ve adli toksikoloji ve ilgili adli bilimler alanındaki konuları tartışacak. Ülkemizde uyuşturucu karşıtı çaba kapsamında alınan kararlar ve yapılması planlanan faaliyetler de bugünkü gelişmeler doğrultusunda tartışılacak.