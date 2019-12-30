NEVÜ’de 2020 Türkiye Kupası Nevşehir İl birinciliği satranç turnuvası düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, 2020 Türkiye Kupası Nevşehir İl birinciliği satranç turnuvası düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Satranç Kulübü organizasyonu ile 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde “2020 Türkiye Kupası Nevşehir İl Birinciliği Turnuvası” düzenlendi.

48 kişinin bireysel düzeyde katıldığı turnuva sonunda dereceye girenler, 25 Ocak - 02 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “2020 Türkiye Kupası”na katılarak mücadele edecek.

Düzenlenen turnuvaya NEVÜ Satranç Kulübü Başkanı Doç. Dr. Recep Kara’n yanı sıra ve üniversite öğrencileri de katıldı.