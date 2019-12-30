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NEVÜ’de 2020 Türkiye Kupası Nevşehir İl birinciliği satranç turnuvası düzenlendi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Ev Sahipliğinde, 2020 Türkiye Kupası Nevşehir İl Birinciliği Satranç Turnuvası Düzenlendi.
Nevşehir 30.12.2019, 12:09
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, 2020 Türkiye Kupası Nevşehir İl birinciliği satranç turnuvası düzenlendi.
48 kişinin bireysel düzeyde katıldığı turnuva sonunda dereceye girenler, 25 Ocak - 02 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “2020 Türkiye Kupası”na katılarak mücadele edecek.
Düzenlenen turnuvaya NEVÜ Satranç Kulübü Başkanı Doç. Dr. Recep Kara’n yanı sıra ve üniversite öğrencileri de katıldı.
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