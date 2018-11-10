NEVÜ’de “2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi”

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen kongreye; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr Ahmet Cevat Acar, EMI Kongre Başkanı Prof. Dr. Himmet Karadal ile Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Makedonya, Romanya, Slovakya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt içinden akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kongre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. Yıldönümü dolayısıyla saat 09:05’te siren eşliğinde saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, EMI Kongre Başkanı Prof. Dr. Himmet Karadal ve katılımcı Rektörlerin birer konuşma yaptığı kongrenin açılışında konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yurt içinden ve yurt dışından birbirinden değerli akademisyenleri Kapadokya’da ağırlamaktan ve kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bağlı, “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. Yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Bu kongrenin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bu bölgenin gerçekten eğitim alanındaki faaliyetlerini yürüten en önemli kurumları arasında birisi. Biz Kapadokya Üniversitesi ile birlikte bu bölgede son derece uyumlu ve çok ciddi bilimsel alanlarda ortaklaşa önemli faaliyetler yürütmekteyiz. Bizim üniversitenin yan kuruluşu gibi veya biz onların bir yan kuruluşu gibi bu coğrafyada ve ülkemizin bu merkezinde önemli güç birliği içerisindeyiz. Bunun bize sağladığı katkıyı başka üniversitelerinde yapmasını ve yaşamalarını arzu ederim” dedi.

Eğitim alanında ortaya koyduğu başarılarla adından söz ettiren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak turizm konusu ile birlikte Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin mirasını gelecek nesillere aktarma noktasında iddialı bir üniversite olduklarını belirten Bağlı, “Bizim üniversitemiz 8 fakültesi, 8 meslek yüksekokulu, 4 araştırma enstitüsü, 22 binin üzerinde öğrencisi bulunan ve 650 civarında akademik ve 400 idari personeli orta ölçekli bir üniversite. Değişik alanlarda eğitim faaliyetleri göstermekle birlikte turizm ve aynı zamanda Türk-İslam dünyasının önemli şahsiyetlerinden Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin mirasını bir sonraki nesle aktarabilecek akademik çalışmalar konusunda iddialı bir üniversiteyiz. Nitekim bu gayeyle üniversitemiz bünyesinde Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü bulunmakta olup bunun yanı sıra Türkiye’nin ilk Turizm Enstitüsü de üniversitemizde kurulmuştur. Her iki enstitümüzde bu konularda önemli çalışmalar yürütülmekte” diye konuştu.

Konuşmacılara plaket takdimi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği bestelerin seslendirildiği açılış, kongreye bildiriyle katılım gösteren bilim insanlarının buluştuğu, bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı oturumlarla devam etti.