NEVÜ’de ’15. Uluslararası Muhasebe Konferansı’

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan ve üç gün sürecek konferansın açılışına; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, MODAV Başkanı Prof. Dr. Beyhan Marşap, İİBF Dekanı Prof. Dr. Alper Aslan, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sakıp Şeker, Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerafettin Arslan, yurt dışı ve yurt içinden muhasebe finansman anabilim dalı öğretim üyeleri ile muhasebe meslek mensupları katıldı.

65 bilim insanının bildirilerinin yer aldığı konferans, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, NEVÜ tanıtım filminin gösterimi ve NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Konferansın açılışında konuşan MODAV Başkanı Prof. Dr. Beyhan Marşap, “ 23 yılını idrak eden Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı tarafından 14 yıldan bu yana düzenlenmekte olan Uluslararası Muhasebe konferansının 15’incisini tarihi ve sosyal güzellikleri olan Nevşehir’de düzenlemekten dolayı sonsuz mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu düzenlemeyi işbirliğiyle onurlandıran Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine de teşekkür ediyorum.

1995 yılında kurulmuş olan vakfımız Türkiye’nin çok değişik üniversitelerinden 18 hocamız tarafından oluşturuldu. MODAV konferansları geçen 14 yılda her dönem gündemde olan konuları tema olarak belirlemiştir. Bu kez temamızda biraz daha derinlere inerek Muhasebe ve Denetimde teoride yatan düşünceyi hedefledik. ‘Muhasebe ve denetim uygulamalarına yön veren düşence nedir?’, ‘İlkeler, kurallar, kavramlar ve standartlar belirlenirken hangi felsefi düşünce veya teori esas alınmıştır?’ gibi sorulara cevap aramak konferansımızın amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede katılım sağlamak isteyen akademisyenleri yönlendirmek üzere alt başlıklar belirlendi. Eş zamanlı olarak 21 oturumda belirlenen başlıklardan oturumların gerçekleştirileceği ve 122 akademisyenin bildirimlerinin değerlendirilmesi sonucu 65 bildirinin yer aldığı konferansımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

15’incisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen ‘Uluslararası Muhasebe Konferansı’na ilişkin kendi hayatında muhasebenin yeri noktasında bir anısını katılımcılar ile paylaşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Alper Aslan, “1999 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü kazandığımda ilk dersimiz muhasebe dersiydi. Muhasebeyi benimsememizde bizlere rol model olan bütün hocalarımıza minnettarlığımı bir kez daha sunuyor, bugün burada bulunan siz değerli katılımcılara ve etkinlikte emeği bütün herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Selamlama konuşması yaparak bölge hakkında katılımcılara özet bilgi veren Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerafettin Arslan, “ Muhasebeyi sahada icra edenler olarak bugün çok heyecanlıyız. Çünkü sizlere bugün Nevşehir’e ev sahipliği yapıyoruz. Bugün mutluyuz. Çünkü muhasebenin alimleri olan siz hocalarımızdan daha çok şey öğreneceğiz” diye konuştu.

Hesap tutan kişinin sıradan kişiler değil, ahlaklı, güvenilir, bilgili ve bilgi peşinde koşan, sorun çözen kişiler olması gerektiğini söyleyen Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sakıp Şeker, “Muhasebe denince akla hesap, hesap verme, alacak, borç, mal, yükümlülük, aktif ve pasif gibi alanlar gelir. Bana göre ise en önemlisi hesap verendir. Kim kime hesap verir? Kişi önce kendisine, ailesine, iş yerine, iş sahibine, nihayetine devletine, topluma karşı sorumludur ve hesap vermek durumundadır. Muhasebe sadece kayıt tutmaktan ibaret değil, muhasebe finansal bilgileri sistematik bir şekilde sınıflandırma, raporlama ve kullanıcısına doğru bir şekilde sunmaktır. O zaman hesabı tutan kişinin sıradan kişiler değil, ahlaklı, güvenilir, bilgili ve bilgi peşinde koşan, sorun çözen kişiler olması gerekir” dedi.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ise , “Bu yıl 15’incisi üniversitemiz işbirliğinde düzenlenen ’ Uluslararası Muhasebe Konferansı’na, Kapadokya’nın göz bebeği olan bu güzel şehrimizde ve üniversitemizde ev sahipliği yapmaktan dolayı öncelikle büyük mutluluk ve heyecan duyduğumuzu belirtmek isterim. Siz birbirinden değerli katılımcıları bir araya getiren bu güzel ve verimli geçeceğine inandığım konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmacılara teşekkür plaketlerinin takdimi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Veli Urhan ve MODAV Eski Başkanı ve mütevelli heyeti üyesi Prof. Dr. Ömer Lalik’in konuşmalarının ardından 15. Uluslararası Muhasebe Konferansının oturumlarına geçildi.