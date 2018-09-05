Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü arasında “Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar” protokolü imzalandı.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Rektör Bağlı ile bir süre görüşen İl Müdürü Ünlübay, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında ortaklaşa yürütülecek “Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları” protokolünün içeriği hakkında bilgi verdi. Rektör Bağlı ve İl Müdürü Ünlübay daha sonra protokole birlikte imza attı.

İmzalanan Protokolün Amacı

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve NEVÜ arasında imzalanan protokol ile Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı sağlık kurum/kuruluşlarda görev yapan sağlık meslek mensuplarının hasta veya sağlıklı, gönüllü insanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan ‘Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma’ proje başvuruları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından bilimsel, etik ilke ve kurallar çerçevesinde değerlendirilecek. Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık meslek mensuplarının başvuruları NEVÜ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından üniversite bünyesinde koordinatör/yürütücü araştırmacı aranmaksızın doğrudan değerlendirilmesi amaçlanmakta.