NEVÜ ve JAKEM Komutanlığı arasında atlı terapi ve binicilik eğitimi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ı ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selçuk Akpınar ve NEVÜ Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kürşat Özcan ile birlikte (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Bağlı ziyaretlerinde, NEVÜ ve JAKEM Komutanlığı arasında ‘Binicilik Eğitimi’ ve ‘Atlı Terapi Eğitim’ üzerine karşılıklı işbirliği üzerine görüşmede bulundu. Rektör Bağlı NEVÜ ve JAKEM Komutanlığı arasında alanında uzman personel desteği ile yürütülmesi planlanan ortak projelerin başta engelli bireylerin atlı terapi yöntemiyle hayvanlarla etkileşimi sağlayarak tedavi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Bağlı ayrıca yürütülecek ikili işbirliğinin üniversite personelinin ve öğrencilerinin binicilik ve atlı terapi üzerine eğitimlerine ve deneyimlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ise, JAKEM Komutanlığı olarak üniversite arasında her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın daha sonra Rektör Bağlı ve beraberindekileri, çeşitli dönemlerde görev yapan at ve köpek iskeleti ile geçmişte jandarma tarafından kullanılan malzemelerin sergilendiği müzeyi gezdirerek bilgi verdi.