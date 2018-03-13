NEVÜ ÜSET MYO’dan Avrupa Başarısı

10 ülkeden 100’den fazla yarışmacının katıldığı “Alb Cook Fest 2018” yemek yarışmasına yüksekokulumuzu temsilen Öğr. Gör. Osman Özer’in koordinatörlüğünde Aşçılık Programı öğrencilerimiz Kübra Yıldırım, Özkan Öztürk ve İlknur Kapıcıoğlu katıldı. Öğrencilerimiz, bireysel ana yemek kategorisinde 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, uluslararası takım kategorisinde ise Avrupa Üçüncülüğü (bronz madalya) elde ettiler.

Elde edilen uluslararası başarıdan dolayı memnuniyetini dile getiren NEVÜ ÜSET MYO Müdürü Dr. Öğr. Üy. Aziz Gökhan Özkoç, Öğr. Gör. Osman Özer ve yarışma ekibini makamında kabul etti. Özkoç, öğrencilerimizi başarılarından ötürü tebrik ederek, başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı olmak üzere Ürgüp Kaymakamlığı’na, Dere Suit Otel’e ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.