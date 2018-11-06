NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO’da Akademik Yıl Açılış Töreni

NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu kampüsünde düzenlenen törene; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, öğrencilere hayatta daima başarılı birer birey olabilmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Bağlı, “Üniversitemizin 2018-2019 Akademik yılı açılışını geniş katılımlı bir protokol ile dün gerçekleştirmiştik. Sayın Başkanımıza Nevşehir’in değişik bölgelerindeki var olan kampüslerimizden Ürgüp’teki bu programın gerçekleşmesinde vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Sevgili gençler, üniversiteler doğrudan sizlere bir istihdam kapısı açmazlar. Bunlar size bir anahtar, bir imkan verirler ve bir yol gösterirler. İş sahibi olmanın bir kestirme yolu yok. Bunun için daha çok çalışma, daha çok bilgi ve beceri sahibi olmak ve öz güvenle hayata bakmak gerekiyor. Bizler de burada sizler için çabalıyor ve gayret ediyoruz. Biz size bir nevi evrenin dilini ve sırrını çözecek bir kilit vermeye çalışıyoruz ve anahtarı açmak sizin elinizde. Bu beceriyi gösterecek olan sizlersiniz. Tabi ki sizler, herhangi bir yerde tıkandığınızda, herhangi bir yerde bizim rehberliğimize yada bilgimize ihtiyacınız olduğunuzda ve başınızı geri çevirdiğinizde arkanızda daima Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve yönetimi olacağını bilmenizi istiyorum. Yeni eğitim-öğretim yılına başlamakla birlikte ülkemizin dört bir yanından siz değerli gençler üniversitemizi tercih ederek, üniversitemizin değerli birer bireyleri oldunuz. Sizler bizlere ailelerinizin birer emanetisiniz. Sizlere bir kez daha üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle sizlere eğitim-öğretim hayatınızla bir kez daha başarılar dilerken, koymuş olduğunuz hedefler doğrultusunda çok çalışarak ülkemizin her alanda büyüyüp gelişmesine büyük katkılar sağlamanızı temenni ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğin açılışlısında konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ise, “ Sevgili gençler bir öğretmen- belediye başkanı olarak sizleri çok seviyor ve sizlere değer veriyoruz. Çünkü ben sizleri ne zaman görsem 1979 yılında üniversiteye başladığım günlerimi hatırlıyorum. Sizler gibiydik ve aklımızda belediye başkanı olacağımız hiç gelmezdi. Öğretmen olmayı isterken Rabbim nasip etti ve öğretmen oldum. Karşınızda bir belediye başkanı olarak değil, bir öğretmen olarak konuşuyorum. Üniversite hayaliniz vardı ve Allah o hayali size nasip etti. Uzaktan veya yakından cennet ülkemizin dört bir köşesinden koşarak tahsilinizi tamamlamak üzere buraya geldiniz. Bizler de istedik ki bir araya gelelim, birlikte bir tuz ekmek olalım. Hepinize bir kez daha Ürgüp’ümüze hoş geldiniz diyorum. Sizler artık bizlerin de birer oğlu ve kızısınız. Ne zaman sıkışsanız arkanızı döndüğünüz zaman biliniz ki, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Rektörü arkanızda. Ben de diyorum ki, Ürgüp sınırları içerisinde ve dışında ne zaman sıkışırsanız, ne zaman daralırsanız bilirsiniz ki öğretmeniniz Fahri Yıldız arkanızda. Bunu bilin. Bunu bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla Ürgüp’ümüzün saygın hayırseverlerinden ve şu anda bulunduğumuz okulu yaptıran rahmetli Erol Toksöz’ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ailesine de desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah’a emanet ederken, yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç birlikte Ürgüp Belediyesi tarafından kurulan ikram çadırından öğrencilere ikramlarda bulundular.

Etkinlik, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği ekibinin müzik dinletisi ile sona erdi.