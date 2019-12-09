NEVÜ Unilook ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı’nda

Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılan üniversiteler arasında NEVÜ’nün özellikleri ve ayrıcalıkları hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği etkinlikte ayrıca Kapadokya Bölgesinin kısa tanıtımı da yapıldı.

İki gün süren ve 18 üniversitenin stant açtığı fuara toplam 46 okuldan yaklaşık 5 bin öğrenci katılarak üniversiteler hakkında bilgi edindi.

Fuar etkinliğine NEVÜ’yü temsilen Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan, Kariyer Merkezi kısmi zamanlı öğrencileri Zemzegül Ersoy, Mehmet Yıldırım ve Mine Karaöz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Oğuz Özmen katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan, Unilook Fuar temsilcisine NEVÜ adına teşekkür plaketi sundu.