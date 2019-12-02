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NEVÜ Turizm Rehberliği Öğrencileri Doğu Karadeniz Turunda
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği öğrencileri Doğu Karadeniz Bölgesi’ni gezdi.
Nevşehir 02.12.2019, 16:22 02.12.2019, 16:24
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından görme ve tanıma imkanı bulan öğrenciler, gezi boyunca kendi anlatım ve sunumlarıyla da turu daha ilgi çekici hale getirdiler.
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