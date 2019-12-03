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NEVÜ Turizm Rehberliği öğrencileri Doğu Karadeniz turunda
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Doğu Karadeniz Bölgesi’ni Gezdi.
Nevşehir 03.12.2019, 10:53
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği öğrencileri Doğu Karadeniz Bölgesi’ni gezdi.
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından görme ve tanıma imkanı bulan öğrenciler, gezi boyunca kendi anlatım ve sunumlarıyla da turu daha ilgi çekici hale getirdiler.
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