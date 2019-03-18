NEVÜ TÖMER’de Türkçe Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrenciler Huzurevini Ziyaret Ettiler

NEVÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çeribaş başkanlığındaki ziyaret heyetine NEVÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dilek Kocayanak, NEVÜ TÖMER’de görevli Öğr. Gör. Ramazan Şimşek, Arş. Gör. Doğan Çolak ve Bilgisayar İşletmeni Özal Gültekin ile birlikte İran, Türkmenistan, Fas, Irak, Afganistan, Kırgızistan, Azerbaycan asıllı 31 öğrenci katıldı.

Ziyarette Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Müdürü Mustafa Okgerman, Huzurevi’nde kalma şartları, kalanların yaş ortalaması, cinsiyetleri, verdikleri hizmetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve çalışanlar hakkında bilgi verdi. Okgerman, yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri, onlara moral-motivasyon verilmesi bakımından NEVÜ TÖMER’in anlamlı ziyaretinin kıymet bakımından ölçülemeyeceğini, herkesin yaşlandığını, yaşlılarımızla mutlaka ilgilenilmesi gerektiğini, bu bağlamda öğrencileri ve NEVÜ TÖMER yetkililerini burada görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

NEVÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çeribaş da Rıfat Kartal Huzurevi yetkililerine NEVÜ TÖMER’in kuruluşu, işleyişi, faaliyetleri, personel ve öğrenci sayısı gibi bilgileri aktararak yaşlıların toplumların hafızası olduğunu, her yaşlının kaybının aynı zamanda bir hafıza kaybı demek anlamına geldiğini, onların ulu çınarlar olarak toplumu bir arada tutan harç görevi gördüğünü belirtti. Çeribaş, “Huzurevi sakinlerine, amcalarımıza, teyzelerimize uzun ve güzel ömürler diliyoruz, onlarla burada olmaktan çok mutluyuz, yetkililere ve çalışanlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette NEVÜ TÖMER öğrencileri tarafından hazırlanan hediyeler yaşlılarla paylaşıldı, ardından İranlı öğrenci Hadi Talebi yaşlılara Türkçe müziklerden örnekler sergiledi. Ziyaret kapsamında NEVÜ TÖMER öğrencileri Hacı Bektaş Dergâhına da kısa bir ziyaret gerçekleştirdiler.