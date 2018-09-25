NEVÜ Sanat Tarihi Bölümünden Bilimsel Kazı Çalışması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Nevşehir Kalesi sur içi kazı çalışmaları, Nevşehir Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog Murat Gülyaz başkanlığında, Doç. Dr. B. Tolga Uyar’ın bilimsel danışmanlığında, Sanat Tarihi Bölümünden Arş. Gör. Can Erpek, Arş. Gör. Enes Kavalçalan; Nevşehir Müze Müdürlüğünden Arkeolog Yasin Yıldız’ın katılımlarıyla yürütüldü. NEVÜ Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Caner Büktel ve Onur Kubaşık’ın da ekipte yer aldığı kazı çalışmaları bir buçuk aylık yoğun bir çalışma programının ardından tamamlandı.

‘Kurtarma kazısı’ sırasında günümüze ulaşan sur duvarlarının farklı yapım evrelerini tespit etmek, günümüz toprak seviyesinin altında ilk yapı evresi ve öncesine ait buluntuların izlerini sürmek amacıyla kalenin içindeki üç farklı noktada on bir adet açma ve daha küçük boyutlu sondajlar yapıldı. Çalışmalar sonunda tamamı Geç Osmanlı dönemine tarihlenen günlük kullanım kaplarına ait seramik parçaları, lüleler, kandil parçaları ve bir tandır ortaya çıkarıldı.

Nevşehir Kalesinin Tarihi

Nevşehir Kalesinin inşası hakkındaki en eski yazılı kaynak Veziriazam Damat İbrahim Paşa’nın isteği, Padişah III. Ahmed’in emriyle 24 Mart- 2 Nisan 1727 tarihinde yayımlanan 1727 tarihli emirnamedir. Buna göre Nevşehir’deki eski tahkimatın yerine, yeni bir kalenin inşa edilmesi istenmiştir. Zaman içerisinde tahrip olan kalede 1970-80’li yıllarda yapılmış olan restorasyon faaliyetleri sırasındaki bulgular hakkında herhangi bir kayıt bulunmuyor.