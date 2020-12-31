NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Yeni Yıl Mesajı

Geride bıraktığımız 2020 yılı Kovid-19 Pandemisi nedeniyle birçok yönden sıkıntılı geçmiş olsa bile; Üniversite olarak bu süreci de etkin ve verimli şekilde değerlendirme gayretiyle önemli çalışmalar gerçekleştirdik.

Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarına duyarlı, kriz dönemlerinde çözüm üretme imkân ve kabiliyetine sahip olan üniversitemiz; akademik ve idari personeli, öğrencileri ve tüm paydaşlarıyla kurumsal kalitesini ve marka değerini her geçen gün artırarak gelecek yeni yıllara emin adımlarla ilerlemektedir.

Bu düşüncelerle, 2021 yılının Üniversitemiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni eder; yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.