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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Yeni Yıl Mesajı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ailesi olarak yeni bir yıla girmenin huzur ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz.
Nevşehir 31.12.2020, 16:31
Geride bıraktığımız 2020 yılı Kovid-19 Pandemisi nedeniyle birçok yönden sıkıntılı geçmiş olsa bile; Üniversite olarak bu süreci de etkin ve verimli şekilde değerlendirme gayretiyle önemli çalışmalar gerçekleştirdik.
Bu düşüncelerle, 2021 yılının Üniversitemiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni eder; yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.