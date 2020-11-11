NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’den Hayırsever İşadamı Nafiz Dirikoç İçin Taziye Mesajı

Merhum hayırseverimiz Nafiz Dirikoç, banisi olduğu Eğitim Fakültemizin ilgili bloklarının yerinin belirlenmesi, temelinin atılması, inşaatının tamamlanmasının her aşamasına katılmış, binalar öğrencilerimizin hizmetine sunulana kadar da süreci büyük bir özenle takip etmiştir. Dolayısıyla üniversitemizin bir ferdini, gönüllü bir destekçisini kaybetmenin keder ve üzüntüsü içerisindeyiz.

Nafiz Amcamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine, NEVÜ camiasına ve Nevşehir halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.