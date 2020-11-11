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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’den Hayırsever İşadamı Nafiz Dirikoç İçin Taziye Mesajı
Üniversitemiz Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültemizin E ve F Bloklarını yaptıran; Nevşehir’imizin değerli eşraflarından hayırsever işadamı Nafiz Dirikoç’un rahatsızlığı nedeniyle vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
Nevşehir 11.11.2020, 15:31
Nafiz Amcamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine, NEVÜ camiasına ve Nevşehir halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.