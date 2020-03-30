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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’den Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Ziyaret
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne vekâleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Nevşehir 30.03.2020, 22:05
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Rasim Arı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekâleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin’e yeni görevinde başarılar diledi.
Arı’ya teşekkür eden Prof. Dr Aktekin ise, Nevşehir’in kalkınması adına Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi arasında yapılabilecek her türlü işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.