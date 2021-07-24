NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı Kutladı

Demokrasilerde basının tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir kamu görevi gerçekleştirdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Aktekin mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Bireyler ve toplumlar ancak sahip oldukları ‘doğru bilgi’ birikimi ile “iyi, güzel ve doğru” yönde gelişmelerini sürdürebilirler. Bu nedenle tüm toplumu ilgilendiren kamusal alanda ‘doğru bilgi üretmek’ son derece sorumluluk ve ciddiyet gerektiren bir çalışmadır.

Bu anlamda, gerek bilim insanları gerekse basın tarafından toplumsal alanda üretilen bilgilerin ‘doğru ve güvenilir’ olması ne kadar önemli bir sorumluluk örneği ise; ‘yalan terörü’ diye tanımlanabilecek ‘kötü niyetli, özel veya tüzel kişilere saldıran, manipülasyon amaçlı yalan haber üretmek, hakikat boyutu eksik, dengeli olmayan, tahrif edilmiş bilgileri “doğru bilgiymiş gibi’ sunmak da aynı oranda topluma zarar veren, etik değerlerden yoksun, ciddi bir toplumsal sorumsuzluk örneğidir.

‘Temiz bir toplum için temiz bir medya’ temennisiyle “Basından Sansürün Kaldırılışının” yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, görevlerini ‘Etik Değerler’, toplumsal sorumluluk ve ciddiyet içerisinde, kamu ve toplum yararını gözeterek büyük bir fedakarlık ile icra eden tüm basın mensuplarına sağlık, esenlik ve başarılar dilerim.”