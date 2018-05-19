NEVÜ Rektörü Bağlı, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” mesajı yayımladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Bağlı mesajında, 19 Mayıs, işgalci bir zihniyetle uzaklardan gelip Büyük Milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışanların hezimete uğramalarının başlangıç günüdür dedi. Bağlı, “19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşları önderliğinde Milletimizin; İstiklali, İstikbali ve Hürriyeti için kenetlenerek ortaya koyduğu mücadelenin ardından boyunduruk altına alınamayacağının en müspet sembolüdür. İnsan Onuruna yaraşan yüce kavramlarla ortaya konulan bu mücadele ruhunun tek bir vücutta somutlaşarak vatan uğruna feda olmaya hazır olanların destanıdır. Vatanımıza ve Milletimize yönelik tehditlerin daima var olacağı bilinci ile; 19 Mayıs’ın İstiklal, İstikbal ve Hürriyetimizin teminatı olan gençlere armağan edilmesi de; bu yüksek bilincin gelecek nesillere gençliğin güç ve enerjisiyle aktarılmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milletimizin İstiklali, İstikbali ve Hürriyeti uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yarınımızı emanet ettiğimiz bütün gençlerimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en iyi dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.