NEVÜ Öğrencisi Öndoğan, “Japonca Konuşma Yarışması”nda 2. Oldu

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Japonya Tanıtım Vakfı ve Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği'nin iş birliğiyle “27. Ankara Japonca Konuşma Yarışması” düzenlendi.

Değişik kentlerden seviyelerine göre her bir grupta 8 kişi olmak üzere temel seviye A ve orta-üst seviye B grubunda toplam 16 kişinin katıldığı yarışmaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini temsilen katılan Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencisi Hilal Öndoğan, B grubunda 2. oldu.